A fuoco bus in via Carso, intervento dei vigili del fuoco

Genova. Paura questa mattina in via Carso, la strada che da Manin porta verso il Righi, per un bus della linea 64 andato a fuoco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Il conducente, appena si è accorto del principio di incendio, ha fatto scendere i passeggeri e poi ha iniziato a spegnere le fiamme.

Non si registra nessun ferito.