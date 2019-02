2-3 marzo: a Palazzo Ducale sbarca il primo Genova Wine Festival

Genova. Sabato 2 e domenica 3 marzo 2019 – dalle ore 11 alle 20 – nel Salone del Maggior Consiglio e Salone del Minor Consiglio di Palazzo Ducale, si svolge la prima edizione di Genova Wine Festival, nato dalla collaborazione tra l’Associazione Culturale Papille Clandestine, che organizza anche il Genova Beer Festival, e il webmagazine Intravino. Sarà un’occasione unica per assaggiare i vini di 50 produttori selezionati attentamente, gustare le specialità gastronomiche del territorio ligure, e anche per confrontarsi in dibattiti, incontri e degustazioni.

Un gran tour d’Italia tra cantine e produttori. Dalla riscoperta del vino di Coronata alle difficili produzioni delle Cinque Terre, fino all’amata Barbera del vicino Piemonte, i vini dell’Oltrepò, ma anche Rossese, Granaccia, Grignolino. Lo sguardo si rivolge anche alle regioni meno vicine, come Veneto, Alto Adige, Friuli, Valle d’Aosta, fino al Sud. Il cuore del Genova Wine Festival è una selezione accurata di 50 cantine che si sono distinte sotto diversi punti di vista: qualità, produzione diretta, attenzione al territorio e cura della vigna, dimensioni ridotte o conduzione famigliare.

Il Salone del Minor Consiglio sarà lo spazio dedicato ad alcuni stand che proporranno il meglio della gastronomia ligure. Saranno presenti Il Consorzio della Quarantina, Gastronomia Bovio, Pesto Rossi 1947, L’Anciua, Lavagè, Salotto di Dolcezza, Tazze Pazze, Viganotti.

In occasione dei 10 anni del webmagazine Intravino, punto di riferimento del panorama nazionale enologico, si terrà un ricco programma di laboratori, incontri e degustazioni, che vede anche la collaborazione del Master in Wine Culture, Communication & Management dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. I laboratori si svolgeranno nel Salone del Camino.

Come funziona. L’ingresso è gratuito per i soci dell’associazione Culturale Papille Clandestine. Il costo della tessera annuale è 12 euro. Ci si potrà associare in loco oppure online (https://www.happyticket.it/genova/acquista-prodotti/286-genova-wine-festival.htm). All’ingresso si riceverà il bicchiere del GWF e la tracolla. Le degustazioni dei vini saranno libere, e sarà possibile acquistare le bottiglie (dalle cantine che proporranno vendita diretta).

Nei giorni della manifestazione si tiene un ricco calendario di incontri nei locali della città dedicati alla proposta enologica di qualità, dove si potranno conoscere alcuni produttori ancor più da vicino, tra cene e aperitivi.