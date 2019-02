11 febbraio 1929 – 11 febbraio 2019 Novantesimo Anniversario della data di istituzione della professione del Geometra

Genova. In occasione delle celebrazioni del Novantesimo Anniversario della data di emanazione del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 che ha istituito la professione del Geometra, il Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Genova organizza una serie di iniziative che vogliono coinvolgere la categoria e l’intera cittadinanza fornendo attività di consulenza gratuita.

Sabato 9 febbraio dalle ore 10 alle ore 18 il Collegio dei Geometri sarà presente con i propri iscritti presso due point situati: a Genova, in Via XX Settembre, altezza Ponte Monumentale, e a Recco, in Via Lungomare Bettolo, per informare la cittadinanza dell’iniziativa che verrà posta in atto lunedì 11 febbraio presso i Municipi del Comune di Genova e nell’arco dell’intera settimana presso alcuni studi professionali dove i Geometri saranno disponibili a fornire consulenza gratuita sulle materie di competenza.

Foto 2 di 2



Il Geometra è primo conoscitore del territorio e alleato professionale dei cittadini dalle pratiche di condominio a quelle più complesse di divisioni territoriali. L’impegno e la formazione continua oltre all’utilizzo delle nuove tecnologie permette ai geometri di fornire sempre più un servizio accurato e preciso.

“Abbiamo cercato, anche attraverso la collaborazione dei Municipi, proprio perché il geometra è una professione a stretto contatto con le Amministrazioni ed è il vero conoscitore del territorio capace di risalire anche alle più remote ricostruzioni, di dare un segno di vicinanza e di costante collaborazione che, in questa occasione di festa, ci sembrava opportuno sottolineare.” Così si è espresso il Presidente del Collegio di Genova, Luciano Piccinelli