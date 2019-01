Voltri, tra pugni e spintoni distruggono il locale e se ne vanno. Denunciati dai carabinieri

Genova. Una rissa tra ‘amici’ che finisce a pungi e spintoni, tanto da coinvolgere anche il locale che li ospitava.

Ieri pomeriggio, a Genova Voltri, all’interno di un bar tre persone straniere, durante una rissa scaturita per futili motivi, danneggiavano tavoli e bicchieri, per poi allontanarsi.

I Carabinieri della locale Stazione, al termine di una rapida attività di indagine, indentificavano i tre soggetti, tutti cittadini romeni di età compresa tra 47 e 60 anni, con pregiudizi di polizia e senza fissa dimora, denunciandoli in stato di libertà per “rissa e danneggiamento in concorso”.