Voltri, pubblicato il bando per riqualificazione della Mameli. Termine il 28 marzo

Genova. Comune di Genova ha pubblicato il bando per la riqualificazione della Mameli, la piscina di Voltri, da diversi anni in stato di abbandono.

L’appalto prevede un importo complessivo di 3,8 milioni di euro, tra cui 55 mila per la progettazione, 86 mila per oneri della sicurezza. I soggetti interessati hanno tempo per partecipare al bando sino al prossimo 28 marzo.

Il bado detta anche tempistiche strette: il termine per la redazione del progetto definitivo è fissato in “60 giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla stipulazione del contratto”, mentre il termine per l’esecuzione e la consegna dei lavori è fissato in “730 giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori”.

“Il Municipio di Ponente- ricorda l’assessore Paolo Fanghella – dove sono state investite più risorse, in termini di progetti e di lavori pubblici”. Molti di questi fondi derivano dal renziano “