Voltri, furto di un cellulare nel parcheggio “maledetto” del supermarket, ladro arrestato

Genova. Ancora una volta un episodio di microcriminalità nel parcheggio vicino al supermercato Pam, a Voltri, una zona che i cittadini da tempo denunciano come poco sicura per la presenza di persone in stato di alterazione dovuta all’alcol, dedite all’accattonaggio e, talvolta, anche di deliquenti.

Ieri sera il radiomobile dei carabinieri di Arenzano proprio nei pressi del parcheggio “maledetto” hanno controllato un uomo di 30 anni, marocchino, con diversi precedenti, poiché considerato autore del furto di un telefonino di proprietà di un uomo di 52 anni, italiano.

Il ladro oltre ad aver tentato di sfuggire all’arresto, ha insultato i carabinieri e in una breve colluttazione ne ha ferito lievemente uno. IL 30enne è poi stato bloccato.