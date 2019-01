Villetta Dinegro, la polizia locale chiude i cancelli e batte a tappeto il parco: trovato un etto di droga

Genova. Cancelli chiusi e gli agenti della polizia locale hanno “battuto a tappeto” il parco di Villetta Dinegro, sopra Corvetto, nell’ambito di un’operazione a contrasto dello spaccio di droga.

Gli agenti hanno ispezionato l’area della villa identificando quindici persone, tutti cittadini di paesi del Centro Africa, alcune delle quali prive di documenti, che sono state accompagnate in questura per essere sottoposte a rilievi fotodattiloscopici. L’operazione ha avuto il supporto di due cani antidroga della polizia di stato che hanno permesso di rinvenire cento grammi di sostanza stupefacente, sotterrata in quattro involucri nelle aiuole antistanti il museo Chiossone.

“Quest’operazione- dichiara l’assessore alla Sicurezza Stefano Garassino – segue l’attività di giugno durante la quale, sempre a villetta Dinegro, vennero segnalate all’Autorità Giudiziaria altre persone sorprese a spacciare sostanze stupefacenti. Ringrazio la nostra Polizia Locale che sta trasformando sempre più i suoi compiti con il preciso obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai nostri concittadini. Un plauso anche alla Polizia di Stato, con la quale abbiamo instaurato una proficua collaborazione”.