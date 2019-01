Viadotti Gargassa, Pecetti e Sei Luci: le precisazioni di Autostrade sullo stato della manutenzione

Genova. Dopo il comunicato di ieri che in seguito alla notizia dei 12 indagati dalla nuova inchiesta della procura di Genova per falso in relazione alla manutenzione di 5 viadotti (tra cui tre a Genova) in cui Aspi rassicurava “che non esiste alcun rischio per la sicurezza”, oggi Autostrade per l’Italia pubblica un approfondimento in cui spiega in dettaglio l’avanzamento dei lavori.

Di seguito la parte relativa ai viadotti della provincia di Genova:

Viadotto Pecetti, A26 (132 metri su 3 campate)

Alla data dell’ispezione MIT (19 novembre 2018) era già presente un cantiere con l’esclusione della corsia di marcia per lavori in corso dall’11 ottobre, finalizzati in particolare a risolvere un difetto su una trave segnalato da Spea nell’ambito delle attività di sorveglianza sistematica.

L’esclusione della corsia di marcia, avvenuta a seguito degli approfondimenti effettuati da Spea, è stata poi integrata con le limitazioni di transito per i convogli eccezionali, verificate da apposita analisi di transitabilità ai fini della sicurezza.

Nel successivo sopralluogo del 30 novembre, il MIT prendeva atto dello stato dei lavori in corso sulla trave, riscontrando, l’assenza di particolari degradi manutentivi concernenti gli altri elementi strutturali dell’opera altre travi, traversi, appoggi, solette, ecc.).

Viadotto Gargassa, A26 (275 metri in 7 campate)

Nel corso delle ispezioni MIT del 19 e 30 novembre 2018, il MIT stesso indicava la necessità di eseguire prontamente la rimozione di alcune porzioni superficiali di calcestruzzo degradato. Tale attività veniva posta in essere dalla Direzione di Tronco.

Si segnala che sull’opera la Concessionaria ha pubblicato in data 16/11/2018 sulla Gazzetta Ufficiale il bando di gara relativo ai lavori di manutenzione ordinaria concernenti il ripristino conservativo dell’intero viadotto. Nelle more dell’avvio dei lavori di cui sopra, la Direzione di Tronco ha avviato l’anticipazione di alcune attività di ripristino conservativo.

Viadotto 6 Luci (A7/A10)

Per quanto riguarda il viadotto 6 Luci (una piccola opera in approccio all’intersezione A10-A7 vicina al Morandi) la Direzione di Tronco di Genova conferma di aver eseguito dal 23 al 27 dicembre 2018 un intervento di ripristino dell’anomalia (calcestruzzo copriferro) che non comportava alcuna influenza sotto il profilo statico. Anche questo intervento è stato formalmente comunicato a tutte le autorità competenti.