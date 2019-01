Viabilità, nei prossimi giorni riaperta salita Sant’Eusebio. Terminati i lavori di messa in sicurezza

Genova. Finalmente, dopo diversi mesi dalla sua chiusura, riapre la strada di Sant’Eusebio. Essa rappresenta un importante collegamento stradale che collega Sant’Eusebio a Struppa e Molassana.

In pochi anni la strada ha subito importanti lavori di consolidamento e per ben due volte la sua chiusura ha causato un forte disagio per molti cittadini che, quotidianamente, ne facevano uso.

I lavori di rifacimento di uno dei muri di contenimento della carreggiata sono terminati e in questi giorni ASTER ed AMIU sono impegnati nelle operazioni di pulizia del manto stradale per consentire la riapertura della strada entro la fine della settimana prossima.

Il Presidente del Municipio, Roberto D’Avolio, e l’Assessore municipale Lorenzo Passadore commentano così l’importante risultato raggiunto: “grazie alla proficua collaborazione fra cittadini e istituzioni è stato possibile ottenere la riapertura della strada in tempi ragionevoli. Questo è un esempio di amministrazione condivisa che dà valore al ruolo del Municipio come collegamento fra le istanze dei territori più periferici e l’amministrazione centrale”.