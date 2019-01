Genova. I fiocchi imperversano sui tratti appenninici, specialmente sul versante sud, di autostrade come A7 e A26: le webcam di società autostrade mostrano neve già copiosa all’altezza, ad esempio, di Serra Riccò o Masone, ma qualche spolverata è in atto anche più in basso, come a Voltri e Bolzaneto.

Il traffico è comunque scorrevole e sono pronti a entrare in azione i mezzi spargisale e spazzaneve. Circolazione complicata invece a Genova in città e sul nodo autostradale genovese. Code segnalate tra Pegli e Aeroporto, tra il bivio A7/A12 e Bolzaneto e nei pressi di Genova Ovest.

Code in città tra Sestri Ponente e la strada a mare Guido Rossa, all’altezza del raccordo di Cornigliano, in zona Bolzaneto e Staglieno.

A Genova nevica in quartieri come Oregina, Righi, Pontedecimo, Molassana Alta e Struppa. Sia Aster sia Amiu sono state preallertate e in alcuni quartieri hanno sparso il sale in via preventiva. Anche Amt – in caso di aumento delle nevicate – è pronta con i mezzi dotati di catene in rimessa.