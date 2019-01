Viabilità, corso Perrone interdetto al traffico per prove di carico del moncone ovest

Genova. Dalle ore 6 di domani, sabato 12 gennaio 2019, e fino a cessate esigenze, corso Ferdinando Maria Perrone, nel tratto compreso tra il civico 74 rosso e Via dei Laminatoi, resterà interdetto al transito veicolare e pedonale.

Alla base del provvedimento – n° 2019 – POM – 29 del 11 gennaio 2019 – la necessità di eseguire delle prove di carico del viadotto Polcevera propedeutiche alla demolizione dello stesso.

Secondo alcune indiscrezioni l’interdizione dovrebbe ‘esaurirsi’ entro il fine settimana, per scongiurare complicazioni alla viabilità, ma non sono esclusi sforamenti in base alle necessità tecniche delle operazioni.