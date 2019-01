Viabilità, code e rallentamenti tra Genova Est e Bolzaneto per mezzo in avaria

Genova. Rallentamenti in corso sul tratto autostradale tra Genova Est e Bolzaneto a causa di un mezzo in avaria.

Sulla tratta, a cavallo tra A12 e A7 si sta formando un po’ di cosa, ma la situazione al momento non sembra critica, o, per lo meno, non più del solito.

Sul posto sono arrivati i mezzi di Autostrade per l’Italia per segnalare la criticità che dovrebbe essere esaurirsi nei prossimi minuti