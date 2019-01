Genova. Dopo le prime due ore di nevicata vera, arrivano i primi disagi sul traffico e viabilità. Diversi i disagi in città: Corso Europa praticamente bloccata da Quarto fino a Brignole a causa di mezzi Amt fermi a causa neve.

Qualche chilometro di coda sul raccordo tra A26 e A7 (diventato fondamentale per aggirare il buco del Morandi) per regolazione dei flussi veicolari causa avverse condizioni della strada. Auto e camion incolonnati in attesa di muoversi. Rallentamenti anche in A10 in uscita a Genova Aeroporto.

Per quanto riguarda la circolazione urbana, Amt segnala diverse problematiche sulle linea collinari o alcuni tratti in salita. Ecco il dettaglio, in aggiornamento:

Servizio integrativo I01 fermo

Servizio integrativo I15 fermo

Linee 16 e 17 ferme per circolazione bloccata in corso Europa

Linea 35 ferma

Linea 38 limitata su percorso Principe/San Francesco da Paola

Linee 39 e 40 ferme in corso Dogali per blocco circolazione privata

Linea 44 ferma per blocco circolazione privata

Linea 59 servizio con catene

Linea 64 servizio con catene

Linea 66 ferma

Linea 67 limitata su percorso Martinez/Pianderlino

Linea 74 servizio con catene

Linea 96 limitata su percorso Voltri/via Gainotti

Linea 165 ferma

Linea 192 servizio con catene

Linea 199 servizio con catene

Linee 272 e 272/ servizio con catene

Linea 355 ferma

Linea 356 ferma

Linea 375 ferma

Linea 377 ferma

Linea 385 non raggiunge via Imperiale

Linee 480 e 482 servizio su percorso Brignole/piazzale Blignin e navetta Blignin/Sant’Eusebio

Linea 481 limitata su percorso Molassana/galleria Pino

Qualche disagio anche in centro e sulle strada a fondovalle, dove diversi bus si son dovuti fermare per montare le catene.