Via Pré, il Comune assegna locali gratis: esclusi dal bando cannabis light e cibo di tradizione extraeuropea

Genova. Federico aveva un’idea, da tempo, nel cassetto: quella di aprire un piccolo negozio che, facendo leva sul boom della cannabis light, aprisse però l’attività a un concetto più ampio di cultura legata alla canapa, vendendo – oltre alle sostanze da fumare o inalare – anche prodotti per la cucina, per l’abbigliamento, libri e spazi per l’incontro. L’idea era di approfittare di un bando annunciato da mesi dal Comune di Genova per l’assegnazione di locali a canone zero in via Pré e dintorno. Bando che sarà pubblicato il 1 febbraio.

Federico dovrà rinunciare alla sua piccola idea imprenditoriale. La vendita di cannabis, anche se legale, e dei suoi derivati, non rientra nell’elenco di attività concesse. Come quella di somministrazione di alimenti che non siano “locali” o quanto meno legati a una cucina “europea” (per chiarire, kebab no, ravioli al vapore no, ma il greco Gyros o i polacchi Pierogi sì), i sexy shop e i money transfer, i minimarket e le sale slot e così via.

Da una parte potrebbe sembrare un’ingiustizia: chissà magari meglio un bel negozietto di cibo marocchino o neozelandese piuttosto che un brutto negozio di pesto e mezzeri (anche se nella valutazione delle proposte si valuterà l’estetica di vetrine e insegne). Dall’altra è, a detta dell’ammistrazione comunale, l’unico modo per evitare il proliferare di negozi che poco apportano da un punto di vista turistico e sociale.

Nel frattempo, ai Truogoli di Santa Brigida, grazie alla ditta Zena Service, sono partite lunedì oggi le operazioni di pulizia dei locali del Comune da destinare alle micro e piccole imprese, oggetto del bando.

A questo indirizzo tutte le informazioni per chi volesse partecipare al bando.