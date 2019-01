Via Fieschi, ‘esplode’ la porta di Cafhein: grande spavento per i clienti

Genova. Una forte e improvvisa raffica di vento e la pesante porta del bar Cafhein di via Fieschi è praticamente esplosa con i frammenti di vetro che si sono sparsi sia all’interno del locale sia fuori sul marciapiede. E’ successo questo pomeriggio intorno alle 15.30.

“C’è stato un botto fortissimo – racconta uno dei clienti che si trovava nel locale – come avessero tirato qualcosa e la porta fosse esplosa”.

Per fortuna nessuno si è fatto male e in quel momento davanti alla porta non stava passando nessuno, ma per i clienti del bar non è mancato un certo spavento.