Via Bertani, a marzo nuova asfaltatura. Ireti: “Ci vogliono sei mesi per far assestare il terreno dopo lo scavo”

Genova. Dopo la pioggia di critiche, arriva la precisazione e una nuova data da segnarsi sul calendario: a marzo arriverà l’asfaltatura definitiva, e si spera ‘liscia’ di via Bertani.

La precisazione arriva da Ireti, che, dopo la sostituzione delle condotte gas, ricorda come da regolamenti e da prassi di buona tecnica, dopo l’esecuzione dei lavori occorre attendere almeno 6 mesi in modo da dare il tempo al terreno di assestarsi prima di eseguire le asfaltature definitive ed evitare così che si creino successivi avvallamenti nel terreno.

I ripristini effettuati in Via Bertani rivestono pertanto carattere di provvisorietà. La riasfaltatura definitiva è già programmata per il mese di marzo 2019. Qualora dovessero verificarsi in questi mesi dei cedimenti, saranno eseguiti tutti gli interventi necessari, in attesa del ripristino definitivo.