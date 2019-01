Via Assarotti, incendio nella notte, auto devastata. L’intervento dei Vigili del Fuoco

Genova. Incendio nella notte in via Assarotti, in pieno centro, dove un’autovettura è stata devastata dalla fiamme.

Sul posto sono accorsi le squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno limitato i danni alla vettura e al vicino edificio. Non si registrano feriti o persone coinvolte.

Le cause del rogo sono in via d’accertamento, e al momento non si esclude nessuna pista, dal guasto all’impianto elettrico alla mano di qualche piromane.