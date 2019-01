Vesima, sequestrato muro abusivo in cemento armato

Genova. La Guardia Costiera di Genova ha sequestrato un muro abusivo in cemento armato sulla sponda di ponente alla foce del torrente Vesima, realizzato in assenza delle autorizzazioni demaniali, edilizie e paesaggistiche.

Durante i recenti consueti sopralluoghi lungo tutto il litorale – che in questo periodo dell’anno si svolgono sia da terra sia da mare allo scopo di monitorare e fotografare lo stato della costa in previsione della prossima stagione e stiva, scongiurando la costruzione di opere abusive sul demanio marittimo – i militari della Capitaneria di porto di Genova hanno trovato un muro in cemento armato di circa 5 metri, realizzato di sulla sponda di ponente del torrente Vesima, in prossimità dello sbocco in mare. A seguito delle consuete verifiche ispettive e a puntuali misurazioni tecniche, svolte insieme ai funzionari del Comune di Genova per verificare la reale situazione autorizzativa dell’opera, emergeva che il muro in questione, era privo delle autorizzazioni demaniali, paesaggistiche e di edilizia disposte dalle normative in vigore. I militari dopo aver identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria il soggetto esecutore dell’opera, ponevano sotto sequestro il manufatto costruito senza i necessari permessi.

Cogliendo spunto da tale attività e tenuto conto dei danni prodotti dalle mareggiate autunnali su tutto il litorale, la Capitaneria di porto di Genova invita tutti i concessionari e/o titolari di esercizi commerciali e strutture ricadenti sul demanio marittimo a regolarizzare puntualmente i lavori di ricostruzione o ripristino, informando i competenti uffici comunali e ottenendo le dovute autorizzazioni preventivamente all’avvio dei lavori, al fine di non incorrere in violazione delle norme vigenti.