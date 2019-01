Vento forte, decine di interventi dei vigili del fuoco. Un’insegna pericolante blocca il casello di Pegli

Genova. Se la notte è passata tranquilla, non altrettanto la mattinata: il forte vento che sta soffiando sulla città dalle prime ore della giornata ha causato diversi danni ad alberi e cose che hanno richiesto l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco.

Le chiamate di intervento ricevute dalla centrale operativa dei vigili del fuoco di Genova sono state numerose. I soccorsi, per lo più di natura tecnica, hanno riguardato taglio di alberi pericolanti e messa in sicurezza di oggetti pericolanti (persiane, tegole, cartelli, pali).

Si segnala l’intervento per la messa in sicurezza di una grossa insegna pericolante che minacciava la caduta sul tratto di strada da e verso il casello autostradale di Genova Pegli. Lo stesso è stato chiuso per il tempo tecnico necessario alla messa in sicurezza ed è stato riaperto alle 11 circa. Al momento le squadre sono impegnate a dare risposta alle richieste pervenute.