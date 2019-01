Valpolcevera viabilità, a Trasta operativa la nuova rotonda (provvisoria) di via Polonio

Genova. Terminata nella giornata di ieri, oggi è completamente operativa la nuova rotatoria di via Polonio, all’altezza di Trasta.

La soluzione è provvisoria, in attesa di una risistemazione logistica della zona, ma in qualche modo viene incontro alle necessità di traffico, permettendo a chi arriva da Rivarolo lato via Perlasca di poter quindi svoltare a sinistra, evitando lunghi giri.

“È stata collocata in quel punto e non al posto dei semafori poichè essendo provvisoria questo avrebbe comportato lavori di elimazione dei semafori con successiva reinstallazione e quindi aumento dei costi – spiega il presidente del municipio V Valpolcevera Federico Romeo – Con la demolizione della parte ponente del Morandi, le strade ritorneranno come in precedenza.

Nel frattempo questa soluzione aiuta molto. Inoltre in quella zona di inversione di marcia, possono svoltare mezzo pesanti di lunghezza non superiore a 7 metri”.