Valpolcevera, Aster rimuove il materiale di sovralluvionamento del rio Geminiano

Genova. I tecnici di Aster sono al lavoro in questi giorni sul Rio Geminiano, presso il ponte di via Reta a Bolzaneto per la rimozione di materiale si sovralluvionamento.

L’intervento, operato anche benne e ruspe, consentirà al letto del torrente di recuperare diversi metri cubi di portata, eliminando quanto depositatosi in questi ultimi mesi.

Una modalità che, insieme alla rimozione di piante infestanti, consente la periodica pulizia degli alvei alluvionabili.