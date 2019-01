Vallate genovesi, la presentazione dei monitoraggi sulle criticità. Focus sulla Val Cerusa

Genova. Mercoledì 23 gennaio, dalle ore 9.30, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi il sindaco Marco Bucci e l’assessore alle Politiche per lo sviluppo delle vallate genovesi Paolo Fanghella apriranno l’annuale convegno di presentazione dell'”Osservatorio Vallate Genovesi”. All’evento interverrà anche il presidente del Consiglio Comunale Alessio Piana.

L’iniziativa, curata dalla Struttura Geotecnica e Idrogeologia del Comune di Genova, è l’occasione per illustrare i risultati dei rilevamenti e monitoraggi sulle criticità idrogeologiche e ambientali delle vallate genovesi. Questi lavori permettono di censire e cartografare tutte le problematiche esistenti individuando gli interventi necessari per la stabilizzazione dei versanti, il riordino del reticolo idrografico e il risanamento ambientale per riqualificare e valorizzare il territorio utilizzandolo nel miglior modo possibile.

Nel corso di questa edizione verranno presentati gli osservatori sulla Val Cerusa, che si trova alle spalle di Voltri, e sulla Val Fagaggia, dietro Prà. Sarà anche proiettato un video che illustra le caratteristiche della Val Cerusa mettendone in risalto peculiarità, potenzialità, storia e problematiche ma anche illustrando gli interventi di messa in sicurezza idrogeologica attuati, quelli messi recentemente a progetto e le proposte per futuri interventi.