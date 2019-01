Val Bisagno, scontro frontale tra due auto in lungobisagno Dalmazia, due feriti

Genova. Era ancora buio, stamani, quando forse per un malore o una disattenzione di uno o entrambi i conducenti, due vetture si sono scontrate frontalmente in lungobisagno Dalmazia, in Val Bisagno.

Alla guida delle due utilitarie due anziani, entrambi soccorsi dalla croce di Molassana, e portati al pronto soccorso dell’ospedale Galliera con diversi traumi ma in condizioni non gravi.

Sul posto la polizia municipale per i rilievi e per regolare il traffico.