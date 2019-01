Una notte al museo a Genova con la “Dinosaur night”

Genova. Non sarà come nel film con Ben Stiller e Genova non è New York, ma anche nel capoluogo ligure si potrà vivere “Una notte al museo”. Sabato 19 gennaio, dalle 20,30, il museo di Storia Naturale Giacomo Doria, ospiterà la “Dinosaur Night” , una notte intera tra le sale del museo durante la quale i bambini, da 6 a 12 anni, potranno scoprire tante curiosità sui dinosauri e sul loro mondo estinto, mettendosi alla prova come veri paleontologi.

I genitori potranno lasciare i figli in museo e riprenderli il mattino dopo alle ore 9.

La notte ha un costo di 50 euro a bambino (con sconti per fratelli e amici) e comprende la colazione della domenica.

Obbligatorio prenotare contattando il 334 8053212 o scrivendo a genova@assodidatticamuseale.it.