Un “tetto verde” e una nuova mensa per la scuola di S. Vittoria

Sestri Levante. Un nuovo edificio di circa 100 mq., all’interno del quale sarà collocata la mensa e, sopratutto, un tetto “verde”, un giardino sospeso dove i bimbi potranno anche giocare. Sono questi alcuni degli interventi illustrati agli alunni della scuola di Santa Vittoria di Sestri Levante, dall’Assessore alle Politiche Sociali, Lucia Pinasco, l’Assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Valentino e da alcuni tecnici del Comune di Sestri Levante.

“Finalmente dopo tanto tempo e tante difficoltà possiamo esaudire il desiderio e la richiesta di ambienti migliori e più adeguati – ha spiegato Pinasco – a un plesso che per la sua vivacità e accoglienza viene scelto da tante famiglie delle frazioni e non solo. Lavoriamo per fornire agli alunni strutture adeguate per un percorso formativo che permetta loro di sfruttare al massimo tutte le opportunità di apprendimento disponibili, indispensabili per custodire e realizzare i sogni e le ambizioni dei bambini.”

Oggi la scuola di Santa Vittoria ha una superficie di circa 355 mq che comprende l’atrio d’ingresso, 5 aule, i servizi igienici, i locali di servizio e un ampio atrio centrale, che oggi viene utilizzato come spazio mensa unitamente a un’aula con funzioni di laboratorio.

L’ampliamento della struttura vedrà la realizzazione di un nuovo edificio di circa 100 mq., all’interno del quale sarà collocata proprio la mensa, così da recuperare i locali oggi utilizzati promiscuamente e da poterli utilizzare come laboratori. Il nuovo “spazio mensa” è stato comunque concepito per essere utilizzato come spazio didattico polifunzionale,in caso di necessità.

L’intervento sarà completato con la realizzazione di un nuovo bagno completamente accessibile e con il rifacimento della facciata e del tetto. Proprio il tetto ha costituito l’elemento che ha destato maggiore entusiasmo e curiosità tra i bambini. L’intera superficie della copertura sarà infatti costituita da un “tetto verde”, un vero giardino, completamente accessibile, che potrà essere utilizzato dai bambini per attività didattiche e per giocare.

L’inizio dei lavori è previsto per la prossima estate e dovrebbero completarsi per la fine dell’anno. L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 334.000€. Regione Liguria – settore Programmi Urbani Complessi ed Edilizia – cofinanzierà l’intervento per oltre 170.000€; l’Amministrazione Comunale ha deciso di completare con proprie risorse il finanziamento dell’opera.