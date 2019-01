Bogliasco. Niente da fare per le ragazze del Bogliasco Bene in casa delle campionesse d’Italia del Plebiscito. Come da pronostico le padovane si impongono sulle biancazzurre in maniera piuttosto netta, ma il punteggio finale è decisamente ingeneroso nei confronti delle liguri.

Il 15-4 conclusivo non rende infatti merito allo sforzo profuso dalle giovani atlete allenate da Mario Sinatra, scese oltretutto in acqua prive di capitan Rambaldi, restata a casa con la febbre, e del centroboa Liana Dance, fuori per un infortunio alla mano. Nonostante ciò le bogliaschine hanno saputo farsi onore lottando e nuotando su tutti i palloni fino all’ultimo secondo di gara. Di Maggi, Cuzzupè, due volte, e Millo le reti messe a referto dalle levantine. Da segnalare, infine, l’esordio assoluto in prima squadra per la 15enne Linda Mannai.

“Sono davvero soddisfatto – esclama a fine gara il tecnico Sinatra -. Avevamo di fronte una delle formazioni più forti d’Italia eppure ci siamo espresse bene. Ovviamente loro hanno molta più esperienza di noi che oltretutto, viste le assenze, oggi siamo scese in vasca praticamente con la squadra juniores. Eppure abbiamo dimostrato ottime cose, facendo il nostro gioco fino alla fine non curandoci troppo del risultato. Sono contento anche per essere riuscito a dare un bel po’ di spazio a tutte le ragazze che mi hanno ripagato dimostrandomi di essere in crescita. Avanti così“.

Il tabellino:

Plebiscito Padova – Bogliasco Bene 15-4

(Parziali: 5-1, 4-0, 4-1, 2-2)

Plebiscito Padova: Teani, Barzon 2, Savioli 1, Gottardo 1, Queirolo, Casson 1, Millo 1, Dario 4, Gram Devin 3, Ranalli 1, Cardillo, Armit 1, Giacon. All. Posterivo

Bogliasco Bene: Malara, Cocchiere, Zerbone, Cuzzupè 2, Santinelli, G. Millo 1, Maggi 1, Rogondino, Bettini, Mannai, Crovetto, Mauceri, Falconi. All. Sinatra

Arbitri: Minelli e L. Bianco

Note. Nessuna giocatrice uscita per limite di falli. Superiorità numeriche: Plebiscito 2 su 6, Bogliasco 3 su 7.