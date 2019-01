Ubriaco, sotto l’effetto di droghe e senza patente provoca incidente alla guida di un’auto rubata

Genova. I carabinieri della stazione di Lavagna hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza, ricettazione e guida senza patente un 39enne originario di Firenze ma risiedente a Genova.

L’uomo nella notte aveva provocato un incidente che per fortuna non ha coinvolto altri veicoli. Giunti sul posto i militari hanno verificato che il ragazzo aveva un tasso alcolemico di 2,09, che non aveva la patente e che l’auto su cui viaggiava era stata rubata poco prima.

Grazie ai successivi accertamenti è risultato positivo anche all’assunzione di sostanze stupefacenti.