Terzo Valico, Cociv assume 600 persone. Precedenza ai 388 licenziati di settembre

Genova. Cociv, General Contractor per la progettazione e realizzazione del Terzo Valico, riparte con l’occupazione: oltre 600 nuove assunzioni tra Liguria e Piemonte sono infatti previste a seguito dell’attivazione del V lotto, con la ripresa delle attività in diretta nell’area Voltri-Polcevera e la firma del bando di gara Pozzolo-Tortona.

Oltre 300 persone saranno assunte nell’ambito del nuovo contratto Pozzolo Tortona firmato ieri, del valore di oltre €74 milioni, e saranno selezionate preferibilmente dal bacino delle maestranze locali, oltre che dai lavoratori che erano impegnati in cantieri diretti da Cociv.

Il Consorzio conferma l’impegno a continuare a garantire stabilità occupazionale delle maestranze già impegnate nei lavori dell’opera, e aumentare la forza lavoro, sia direttamente che tramite società terze.

A regime si prevede un totale di forza lavoro tra Cociv, affidatari e indotto, pari a 4.000 unità nel 2019, per arrivare a 5.000 occupati a regime nel 2021, anno in cui, stando alle previsioni, l’opera dovrebbe essere terminata e i lavoratori non più necessari.