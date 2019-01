Il debutto del primo titolo è già domani, 10 gennaio (sino al 12), con Le ragazze dis-graziate: “Uno spettacolo sull’amore attraverso le donne shakespeariane interpretate da un’unica attrice”, spiega la protagonista Sarah Pesca.

Visto il successo dell’anno scorso, Il Maestro e Margherita, coproduzione Tosse e Balletto Civile, tornerà solo per tre giorni (18-20 gennaio), prima di partire per un’ospitalità a Torino.

Segue un altro successo targato Tosse, stavolta insieme al Teatro Cargo: Andy Warhol Superstar (24-27 gennaio). “Uno spettacolo molto fisico – spiega Romeo – grazie alla performance dell’attrice che interpreta Warhol, Irene Serini”.

La trasversalità tra poesia, musica, arti sceniche è alla base invece di Shakespeare/Sonetti (2-3 febbraio) con Valter Malosti, in cui è ancora protagonista Balletto Civile.

Un titolo alla Lina Wertmüller per il debutto in prima nazionale di Se mia madre mi facesse a pezzi, nessuno mi verrebbe a cercare (5-6 febbraio) con la regia di Elena Dragonetti, che anticipa: “Il testo, tratto dal romanzo canadese Et au pire, on se mariera, ci è stato proposto dall’Università, che stava lavorando sulla traduzione. Di fatto è un monologo, anche se in scena ci sarà un’interlocutrice di fatto muta. Siccome la protagonista è un’adolescente, abbiamo preferito scegliere un’attrice non professionista che avesse particolare freschezza”.

La prima ospitalità internazionale sarà nella vicina chiesa di Sant’Agostino: Les Irréels di Cie Creature (7-9 febbraio).

“Uno spettacolo coprodotto dal Comune di Tolosa, senza parola, in cui degli animali antropomorfi – spiega il co-direttore Marina Petrillo – danno vita a una performance magica e poetica”. Non sarà uno spettacolo nel senso tradizionale, con visione frontale e caratterizzato da un inizio e una fine, ma una sorta di mostra “viva”, in cui gli attori agiscono dentro a delle capannine.

Nell’epoca in cui il sesso e le immagini sessuali sono ormai alla portata di tutti, forse il vero tabù è l’intimità, il rapporto con l’altro. Questo l’assunto alla base di Labbra, il bagno, un sogno, io (14-16 febbraio). “Una prosa senza peli sulla lingua – spiega l’autrice e protagonista Irene Lamponi – ma senza voler stupire, è una fotografia che mostra personaggi come parlano nella vita reale”. Labbra è realizzato grazie alla collaborazione dello stesso Teatro della Tosse e del Centro sociale occupato e autogestito Zapata.

Non sarà solo uno spettacolo teatrale Ellis Island (22-23 febbraio), un progetto multidisciplinare che racchiude anche un documentario, la presentazione di un libro e una mostra sulle orme del bisnonno di Maurizio Igor Meta, emigrante da Napoli agli Stati Uniti passando per Genova.

Prenotazione obbligatoria per la proposta di Teatri Mobili: Manoviva e Antipodi della compagnia Girovago e Rondella e compagnia Dromosofista (28 febbraio-2 marzo). I due camion-teatro da 35 posti saranno pronti ad accogliere il pubblico in piazza Sarzano.

Lo spettacolo vede la collaborazione del Teatro della Tosse con il Civ di Sarzano/Sant’Agostino e il Comune di Genova. In programma anche laboratori per bambini.

Torna un’altra realtà locale dal 14 al 16 marzo: il Teatro dell’Ortica con Sintomatologia dell’esistenza – Un Dsm per medici e poeti, di e con il gruppo teatrale Stranità, che da oltre 20 anni raccoglie pazienti psichiatrici, attori, operatori socio-sanitari e volontari della Salute mentale dell’Asl 3. Uno stile narrativo spontaneo e autobiografico con una partitura corporea molto evidente.

Il 19 marzo, in occasione della Festa del papà, è in programma la Giornata sull’identità maschile e sulla paternità, per prevenire e contrastare la violenza sulle donne e sui minori.

Un racconto ironico e forte sui coniugi Ceausescu, sul valore del potere, è Gli sposi romanian tragedy con Elvira Frosini e Daniele Timpano (21-23 marzo).

Non è una prima nazionale, ma quasi Lebensraum, visto solo alla Biennale di Venezia (28-30 marzo). Il titolo non spaventi (significa Spazio vitale in tedesco), un divertente omaggio a Buster Keaton e al cinema horror degli anni Sessanta con Jakop Ahlbom (regista, attore e acrobata). La vita di due inventori viene sconvolta quando creano una donna-robot per le faccende domestiche.

La sorella di Gesù Cristo (4-6 aprile) di e con Oscar De Summa è una riflessione sul tema della violenza e di sino a che punto ci si può fare giustizia da soli. Una ragazza si arma di pistola e attraversa il Paese per andare a sparare al ragazzo che la sera prima, il venerdì santo, l’ha costretta a subire una violenza.

La nuova produzione di questa prima parte di 2019 del Teatro della Tosse mette a confronto una giovane regista, Elisabetta Carosio, con uno degli attori veterani, Enrico Campanati: Natale a casa di Harry (9-14 aprile) da un testo di Steven Berkoff, affronta il tema della solitudine, con spunti di riflessione sull’oggi. “Si riderà anche – assicura Carosio – il personaggio sarà solo sulla scena, ma in compagnia di voci. La parte audio sarà molto importante”.

La terza edizione di Passaggi – sguardi sulla morte, ancora un tabù per la nostra società, è in programma ad aprile.

Il tema della responsabilità e della necessità di un giudice esterno, viene affrontato attraverso il racconto di una famiglia che vive per il basket in Nessuna pietà per l’arbitro (3-5 maggio), che si traduce anche in un confronto tra generazioni.

Un caso letterario dei primi anni Duemila è stato tradotto in testo teatrale e messo in scena da Binario 7: Come sono diventato stupido (17-19 maggio) racconta la scelta di Antoine, affetto da troppa intelligenza. Per cercare di adattarsi alla società contemporanea decide di prendere la decisione drastica di diventare stupido.