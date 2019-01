Sviluppo Genova: piattaforma telematica per gli appalti, già attiva su quello per la sponda sinistra del Polcevera

Genova. È già operativa ed è utilizzata nella procedura di gara aperta per l’affidamento dell’appalto “viabilità in sponda sinistra del torrente Polcevera”. Sviluppo Genova ha lanciato una piattaforma telematica per la gestione delle gare d’appalto. Consente uno scambio di informazioni immediato inerenti alle procedure di affidamento di appalti pubblici.

L’appalto della viabilità della sponda sinistra vale oltre 21 milioni di euro e il termine di ricezione delle offerte scadrà il prossimo 15 marzo.

La gestione telematica degli affidamenti – spiega l’azienda in una nota – rispetto alle procedure gestite con il sistema tradizionale basato sulla ricezione di documentazione cartacea, comporta evidenti vantaggi anche per gli operatori economici partecipanti, semplificando notevolmente l’iter di redazione e presentazione della documentazione richiesta, con benefici in termini di tempi, di costi e di tutela dell’ambiente (firma digitale, assenza di documenti cartacei, eccetera).

Tutti gli operatori economici interessati possono, in qualunque momento, registrarsi in modo semplice e gratuitamente alla piattaforma telematica.