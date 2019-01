Spray urticante e tonfa in dotazione alla polizia locale: la mozione della Lega passa in consiglio comunale

Genova. Il consiglio comunale di Genova ha votato a maggioranza una mozione che prevede nuovi strumenti in dotazione alla polizia locale

“Le nostre forze dell’ordine lavorano ogni giorno per garantire l’incolumità dei cittadini, spesso con equipaggiamento e strumenti non adeguati – dice Francesca Corso della Lega, prima firmataria della mozione – Ricordiamo, ad esempio, le numerose percosse subite dagli agenti penitenziari all’interno delle carceri, proprio a causa di insufficienti presidi di protezione e di strumenti idonei a esercitare la professione. Dopo anni di immobilismo dei precedenti governi, tuttavia, con il Decreto Salvini potremo finalmente dotare i nostri agenti di equipaggiamento più all’avanguardia. Non solo strumenti, ma soprattutto nuove assunzioni. Infatti, grazie al nostro assessore Stefano Garassino, l’amministrazione ha messo in atto alcune procedure concorsuali dirette proprio a inserire nell’organico della Polizia Locale nuove leve, anche per rinvigorire lo stesso Corpo».

Per Corso si tratta di un documento che “impegna il sindaco e la giunta a iniziare un’opera di aggiornamento in materia di regolamento, equipaggiamento e strumenti a disposizione delle nostre Forze dell’ordine. Più sicurezza per gli agenti significa più sicurezza per i cittadini” dice.

Nello specifico la mozione chiede di “dotare gli agenti di spray urticante non lesivo, di bastone estensibile e di indumenti difensivi come guanti anti taglio e giubbotto anti taglio . Dotare le nostre Forze dell’ordine di strumenti difensivi non lesivi, inoltre, funzionerebbe da deterrente all’uso di armi di cui già sono in possesso. Come Lega siamo sempre in prima linea per difendere i diritti di coloro che ogni giorno si impegnano a fare rispettare la legge”.