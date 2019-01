Spostamento di 16 minori non accompagnati dalle Cea ad altre strutture, lo “sgomento del Forum genovese del terzo settore

Genova. Lo spostamento avvenuto senza preavviso di 16 minori non accompagnati dalle Comunità Educative Assistenziali ad altre strutture scatena “sgomento” anche nel Forum genovese del terzo settore.

“Lo spostamento, per di più repentino, ci appare ingiusto e dannoso e mette i ragazzi, che in questi anni hanno stretto legami significativi con gli educatori e con i loro pari, nella condizione di dover ricominciare con altre figure di riferimento il loro percorso di crescita e integrazione, senza neanche il tempo di prepararli al loro passaggio da una struttura all’altra” spiega il forum in una nota.

“Una mancanza di sensibilità e attenzione che non fa davvero onore all’Amministrazione Comunale, che infligge una inutile sofferenza ai ragazzi e che vanifica buona parte del capitale di relazione e crescita costruito in questi anni insieme a loro, facendoli sentire oggetti e non soggetti della loro vita presente e futura” dice ancora il comunicato

.

Infin la richiesta, che è quella di “ripensare con attenzione a questa scelta” oltre a quella “che eventuali ulteriori spostamenti, se davvero necessari, siano pensati con modalità e percorsi radicalmente diversi, così da salvaguardare la dignità loro e della nostra comunità cittadina che non pensiamo sia in sintonia con questo agire nei confronti di ragazzi minorenni”