Spacciatore aggredisce carabinieri, bloccato con spray al peperoncino

Genova. Ha aggredito i carabinieri, che lo avevamo sorpreso a cedere droga a uno studente genovese,e la reazione è stata così vile ta che, per riportarlo alla calma, i militari hanno dovuto usare lo spray al peperoncino, in dotazione alle pattuglie. Il movimentato episodio ieri pomeriggio in via Pré, nel cuore dei vicoli di Genova.

L’uomo, 33 anni, di origini senegalesi, è stato visto da una pattuglia della stazione della Maddalena mentre vendeva una dose di eroina a un giovane. Durante l’identificazione, però l’uomo ha provato a fuggire aggredendo i carabinieri, che grazie anche ai colleghi della Compagnia di Intervento Operativo, sono riusciti a bloccarlo utilizzando lo spray al peperoncino.

Per lui, pregiudicato, l’arresto per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale e per spaccio, mentre alcuni carabinieri sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche, e sono stati accompagnati al Galliera dove sono stati dimessi con prognosi tra i 4 e i 7 giorni.