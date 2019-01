Sospensione dei tributi a cittadini e imprese dopo il crollo di ponte Morandi, Toninelli promette: “La norma sarà ripresentata”

Genova. “Stiano tranquilli il presidente Toti e tutte le opposizioni che con i loro passati governi hanno fallito la gestione di qualunque emergenza si sia verificata in questo Paese, la norma del decreto Semplificazioni, stralciata non per volontà dell’esecutivo, sarà ripresentata nel primo provvedimento utile”. Lo ha affermato il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli, a proposito dell’emendamento al decreto che avrebbe prorogato al 2 dicembre 2019 la sospensione dei tributi e dei contributi per gli sfollati e le imprese colpite dal crollo di ponte Morandi.

Toninelli, intervistato dal Tg3, ha anche detto che “Ne va della classe politica del Paese”. La proroga dello stop alle tasse è le misure previste nel decreto semplificazioni giudicate innammissibili (62 emendamenti su 85 votati dalle commissioni). La decisione sarebbe maturata nella maggioranza proprio dopo l’indicazione informale da parte del Quirinale che la disomogeneità delle norme avrebbe potuto non avere la firma del Presidente della Repubblica.

La senatrice genovese del Pd Roberta Pinotti ricorda: “Avevamo chiesto che questa norma rientrasse nella legge di Bilancio, la sua sede naturale, e a questo punto il problema sarebbe già risolto. M5s e Lega hanno rinviato ancora, scegliendo il decreto semplificazione, la sede non idonea, per un emendamento con cui si stava cercando di correre ai ripari”.