“Signora, ha investito un gattino” e le rubano la borsa lasciata in auto incustodita

Genova. “Signora, guardi che ha investito un gatto”. Facendo leva sulla compassione per i quattrozampe e sull’effetto sorpresa un ladro ha raggirato e rapinato la conducente di un’auto.

Il bizzarro genere di vol à la portiere è stato messo in atto ieri pomeriggio in via Dondero, a Sampierdarena. Mentre la donna è scesa dall’auto per capire se avesse davvero travolto un gattino, i malviventi le hanno preso la borsa, rimasta incustodita all’interno della vettura.

La vittima del furto, una donna di 67 anni, ha chiamato la polizia che sta indagando sull’accaduto.