Sgomberi, i centri sociali rispondono a Garassino: “Se ci togliete gli spazi ci ritroverete nelle strade”

Genova. Dopo il nuovo annuncio di possibili sgomberi dei centri sociali genovesi (in ordine prima lo Zapata e poi il Terra di Nessuno ha detto l’assessore Garassino partedì in aula a Tursi) che in realtà tanto imminenti non dovrebbero esserlo, gli spazi autogestiti della città rispondono a Garassino e a quanti soprattutto nel Carroccio, invocano lo sgombero.

Ecco il documento: