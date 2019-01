Sfonda vetrata per rubare in un ufficio al Porto Antico, colta in flagranza dai carabinieri

Genova. Si era introdotta all’interno di un ufficio su una chiatta all’altezza del Galeone del Porto Antico, spaccando un vetro, ma è stata colta in flagranza di reato da parte dai carabinieri del nucleo radiomobile.

Per questo, nella tarda serata di ieri, una donna, C.L. genovese di 53 anni, pluripregiudicata, già sottoposta all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stata arrestata e denunciata per tentato furto aggravato, ma anche denunciata per “porto di armi od oggetti atti ad offendere”, visto che era stata trovata in possesso di un coltello a serramanico, il cui porto è proibito.

La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al proprietario e il coltello sequestrato. Nel corso della mattinata il processo per direttissima.