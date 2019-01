Sfollati ponte Morandi, Ravera: “Contiamo di avere i soldi delle case entro l’inizio di febbraio”

Genova. “Il sindaco è fiducioso di avere accredito a breve il denaro da parte di Autostrade e ci ha assicurato che non ci sono ostacoli per ottenere i ristori legati alla cessione dei nostri appartamenti entro la fine del mese, tuttalpiù all’inizio di febbraio”. Franco Ravera, presidente del comitato degli sfollati di via Porro e via Campasso, è ottimista all’indomani del settimanale incontro con il sindaco e commissario Marco Bucci e l’assessore comunale Pietro Piciocchi.

Le abitazioni degli sfollati, 266 in tutto, sono state cedute alla struttura commissariale e la cifra corrispettiva – 2025,50 euro a metro quadro e, per chi ne ha diritto, 45 mila euro di Pris e 36 mila euro di immediato sgombero – dovrebbe essere versata un mese dopo la registrazione dei rogiti, firmati entro il 20 dicembre, secondo i termini di legge.

“Sappiamo che però i notai avevano circa due settimane per registrare gli atti – continua Ravera – quindi siamo nei tempi”. Il comitato ha inoltre deciso di convocare entro la fine del mese un’assemblea durante la quale si discuterà come destinare i fondi ricevuti in beneficienza. “Probabilmente li utilizzeremo per il pagamento delle utenze rimaste aperte – dice Ravera – ma dobbiamo ancora decidere con quali modalità”.