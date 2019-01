Sestri Ponente, dopo rissa vaga ubriaco, sanguinante e con cutter di 25 cm in mano. Denunciato dai carabineri

Genova. La pattuglia della Stazione di Sestri Levante, nella mattinata, ha deferito in stato di libertà per “porto ingiustificato di coltelli ed oggetti atti ad offendere” un 34 enne.

L’uomo, la sera precedente, in evidente stato di alterazione alcolica e sanguinante al volto per una verosimile precedente aggressione è stato sorpreso dagli operanti in possesso di cutter della lunghezza di 25 centimetri.

Lo strumento, giudicato dagli agenti detenuto senza un giustificato motivo è stato sequestrato. L’uomo, poi accompagnato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna, dove veniva medicato e dimesso.