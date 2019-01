Sestri Levante, cena nel ristorante da cui aveva rubato incasso. Riconosciuto da carabinieri fuori servizio

Genova. Nei giorni scorsi, a Sestri Levante, la titolare di un ristorante, dopo aver subito il furto di 50 euro in monete, asportati dalla cassa della sua attività da uno sconosciuto, aveva sporto regolare denuncia.

Pertanto i carabinieri, per il proseguo dell’attività investigativa, recuperavano dal sistema di sorveglianza interno, delle riprese.

La scorsa serata, due Carabinieri liberi dal servizio, mentre si trovavano all’interno dell’esercizio pubblico, a consumare un pasto, riconoscevano l’autore del furto, anche quest’ultimo all’interno del locale, intento a cenare.

Dopo averlo bloccato e identificato è stato deferito in stato di libertà per “furto aggravato”. Refurtiva in parte recuperata e riconsegnata.