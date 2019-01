Servizio trasporto disabili, a Tursi approvata mozione della Lega: “Riconosciuto il ruolo del volontariato”

Genova. Approvata dalla maggioranza del consiglio comunale, la mozione proposta dal gruppo consiliare della Lega, per l’affidamento del trasporto dei malati.

“Questo documento – spiega il capogruppo della Lega Lorella Fontana – impegna il sindaco e la giunta comunale a sostenere Regione Liguria nella difesa del sistema regionale nella predisposizione degli atti di gara per il servizio di trasporto ordinario di malati. In particolare, si chiede di affidare alle Pubbliche Assistenze, Misericordie e Croce Rossa il servizio di trasporto in emergenza, quali presidi importanti del territorio e dell’entroterra”.

“Credo sia importante – conclude – che il Comune e la Regione continuino a riconoscere il valore sociale del volontariato».