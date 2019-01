Genova. Dodicesima giornata del girone B della Serie D femminile di pallavolo: il Casarza Ligure si conferma al primo posto, mantenendo le sei lunghezze di vantaggio Subaru Olympia e Podenzana.

Tre set a zero per le prime della classe contro la Normac: la Subaru ha poi risposto vincendo nella trasferta spezzina, piegando in quattro set la Elsel pallavolo Spezia, fanalino di coda della serie ancora ferma a zero punti. Vittoria per 3-1 in trasferta anche per il Podenzana volley, che ha sconfitto l’Albarovolley.

In casa in tre set vince anche il Santa Sabina: la Lunezia volley offre poca resistenza alle genovesi, che confermano la quarta piazza. Perde terreno, infatti, la Serteco: al quinto posto della serie, cede nel derby genovese contro il Volley Genova, al termine di una gara equilibrata e dura, conclusasi con un tie break al sedicesimo punto.

La classifica del girone vede una chiara dominatrice, che ambisce alla Serie C. La lotta per le posizioni dei playoff e dei playout, però, è ancora accesa.