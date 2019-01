Genova. L’ottava giornata del campionato di pallavolo maschile di Serie D ha salutato il 2019 del volley ligure confermando le gerarchie del 2018. In vetta al girone rimangono Spazio sport e Sabazia, entrambe a punteggio pieno.

I genovesi hanno giocato il posticipo mercoledì 16, imponendosi ad Albenga in tre set; in questo modo hanno tenuto il ritmo dei vadesi capitanati da Davide Canepa, che domenica sera avevano piegato in quattro set la Subaru Olympia del savonese Tricerri, quasi un derby. Le due squadre sono al primo posto con ventiquattro punti, cinque in più della più vicina inseguitrice, la Subaru.

Il Cus Genova ha perso l’occasione per avvicinarsi al team di Voltri: in casa, al PalaCus, è passato il Santa Sabina, che sabato sera ha vinto 3-1.

Vittoria in quattro set, ma casalinga anche per la Serrafrutta Alassio volley, che ha sconfitto il Maremola volley. Tre set a zero, invece, per la Adpsm2013 Rapallo sulla 3 Stelle villaggio Segesta, nel derby del Levante.

La nona giornata vedrà scontrarsi direttamente proprio la Spazio sport e la Sabazia: l’incontro andrà in scena domenica 20 gennaio alle ore 21.00 e deciderà gli equilibri della classifica.