Genova. Il Volley Laghezza si conferma al primo posto della Serie C di pallavolo maschile: alle sue spalle sempre la Admo volley. Entrambe le squadre hanno conquistato tre punti nel nono turno di campionato, giocato nello scorso weekend.

Netto il successo della capolista, che ha vinto in tre set contro il Volley Colombiera Sarzana project. Con lo stesso risultato, ma in trasferta, anche l’Admo di Cremisio ha incassato i tre punti contro il Santa Sabina della coppia Mancini – Torri, tenendo il ritmo della capolista.

Terza piazza per gli spezzini della Zephyr: per loro l’ennesimo 3-0 della giornata, inflitto alla Colombo Genova. Gli spezzini provano a tenere il passo della due società che li precedono, in attesa di un possibile passo falso.

Sempre in tre set per i padroni di casa si è chiusa la sfida tra Sant’Antonio Spazio Genova e 3 Stelle villaggio, team della zona centrale e bassa della classifica della massima serie regionale.

Vittoria per 3-1, invece, per entrambe le savonesi: la Spinnaker di Claudio Agosto ha piegato la Grafiche Amadeo Sanremo, mentre l’Avis Finale si è imposta sulla Pallavolo Futura Avis Bertoni.

La decima giornata della Serie C sarà un passio decisivo: nel tardo pomeriggio di domenica 27, infatti, la Admo volley ospiterà il Volley Laghezza, cercando di spodestare i primi della serie.