Genova. La Serie C della pallavolo femminile ha ripreso il suo cammino: l’undicesima giornata è stata la prima del 2019 e ha confermato la prevalenza dei team genovesi e spezzini in classifica.

Al primo posto della serie, appaiate, l’Autorev e il Santa Sabina: le spezzine hanno travolto a Cogoleto le padrone di casa in tre set, mentre le ragazze di Ferloni si sono imposte per 3-1 in casa contro il Volley Genova. La loro corsa per la promozione continua, ma gli equilibri potranno ancora cambiare e i fronti aprirsi anche per altre protegoniste.

Tre punti più indietro ecco la Admo volley: il team di Lavagna ha faticato contro la Lunezia volley, imponendosi solo al tie break. Il match di Lavagna è stato equilibrato, con le ospiti avanti di un set in due occasioni, prima degli scambi decisivi a favore delle verdiblù.

Quarta piazza, poi, per Carcare: l’Acqua minerale di Calizzano è uscita sconfitta dal match di Arenzano, che ha visto prevalere in quattro set la Volare volley allenata da Matteo Licata e Marzia Simoncini.

Sfida tra gli estremi della regione per il match tra Tigullio volley project e Grafiche Amadeo Sanremo: ha vinto in tre set la squadra di casa, che sale così al sesto posto in classifica.

Il derby savonese tra Gabbiano volley Andora e Albenga, invece, è andato alle ospiti: le ragazze allenate da Valentina Pezzillo e Daniele Di Vicino si sono aggiudicate il match in tre sete la Gabbiano rimane all’ultimo posto della serie, con un solo punto in classifica. Tre a uno, invece, tra Virtus Sestri e Maurina Strescino: le genovesi hanno piegato le imperiesi, sorpassandole anche in classifica.