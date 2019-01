Chiavari. Il giudice sportivo, a seguito dei provvedimenti arbitrali presi nelle partite giocate mercoledì e giovedì, ha squalificato sei calciatori e cinque allenatori del girone A della Serie C.

Samuele Birindelli (Pisa), Michele Pellizzer (Virtus Entella), Fabio Foglia (Arezzo), Wellington Fabiano Santacroce (Cuneo), Jean Lambert Evans Allan (Gozzano) ed Andrea Vellocchia (Olbia) sono stati fermati per un turno.

Nicola Barasso, allenatore del Cuneo, è stato squalificato per quattro gare con ammenda di 500 euro in quanto espulso “per comportamento non regolamentare in campo, per comportamento gravemente offensivo verso l’arbitro e per aver usato espressioni blasfeme”.

Due giornate di squalifica agli allenatori espulsi Mauro Nardini (Carrarese), “per comportamento non regolamentare in campo e per aver pronunciato più volte espressioni blasfeme”, Pierluigi Lepore (Cuneo), “per comportamento offensivo verso l’arbitro durante la gara”, e Cristiano Scazzola (Cuneo), “per comportamento non regolamentare ed irriguardoso nei confronti della terna arbitrale”.

Squalifica di una gara per Silvio Baldini, allenatore della Carrarese, espulso “per atteggiamento non regolamentare e irriguardoso nei confronti della terna arbitrale”.

La classifica marcatori dopo 22 giornate:

16 reti: Tavano (Carrarese)

12 reti: Caccavallo (Carrarese)

9 reti: Martignago (Albissola), Cacia (Novara)

8 reti: Mota Carvalho (Virtus Entella), Gucci (Pro Patria)

7 reti: Ogunseye (Olbia), Gliozzi (Robur Siena), Eusepi (Novara), Morra (Pro Vercelli), Brunori Sandri (Arezzo), Rolando (Gozzano)

6 reti: Cais (Albissola), Bunino (Juventus U23), Piscopo (Carrarese), Sorrentino, De Feo (Lucchese), Nolè (Pro Piacenza), Ragatzu, Ceter (Olbia), Pesenti (Piacenza)

5 reti: Le Noci (Pro Patria), Luperini (Pistoiese), De Luca, Santini (Alessandria), Bortolussi (Lucchese), Mannini, Tommasini (Pontedera), Marconi (Pisa), Pereira (Juventus U23), Buglio, Cutolo (Arezzo), Romero (Piacenza)

4 reti: Masucci (Pisa), Sanna (Arzachena), Pinzauti (Pontedera), Cianci, Guberti (Robur Siena), Mastroianni (Pro Patria), Scardina (Pro Piacenza), Palazzolo (Gozzano), Fanucchi, Rovini (Pistoiese)

3 reti: Russo (Robur Siena), Bobb (Cuneo), Maccarone (Carrarese), Lombardo (Lucchese), Messias (Gozzano), Mavididi (Juventus U23), Gerbi (Pro Vercelli), Corradi, Nicco (Piacenza), A. Gatto (Arzachena), Caturano, Eramo, Nizzetto (Virtus Entella), Persano (Arezzo), Moscardelli, De Vitis, Di Quinzio (Pisa), Bianchi, Schiavi (Novara)

2 reti: Damonte (Albissola), Sala (Arezzo), Diaw, Mancosu (Virtus Entella), Caponi (Pontedera), Germano, Gladestony, Comi (Pro Vercelli), Libertazzi, Rolfini, Gigli (Gozzano), Fabbro, Aramu (Robur Siena), Santana (Pro Patria), Gissi, Kanis, Borello (Cuneo), Coralli, Valente, Biasci, Ricci (Carrarese), Muratore (Juventus U23), Volpicelli (Pro Piacenza), Latte Lath Junior, Forte, El Kaouakibi (Pistoiese), Bertoncini, Troiani, Di Molfetta, Ferrari, Della Latta (Piacenza), Provenzano (Lucchese), Sartore Perez (Alessandria)

1 rete: Raja, Balestrero, Sibilia (Albissola), Basit, Foglia, Serrotti, Cutolo (Arezzo), Zappa, Toure, Kastanos, Beruatto, Di Pardo (Juventus U23), Addiego Mobilio, Bentivegna, Agyei, Rosaia (Carrarese), Bonacquisti, La Rosa, Pandolfi, Moi, Ruzzittu, Cecconi (Arzachena), Bellazzini, Gjura, Tentoni (Alessandria), Secondo, Emiliano, Tumminelli (Gozzano), Vitiello, Cellini (Pistoiese), Zaro, Battistini, Disabato, Mora (Pro Patria), Pellizzer, Belli, Icardi (Virtus Entella), Sylla, Silva, Fedato, Barlocco, Sestu (Piacenza), Said, Castellana, Caso, Tafa, Defendi (Cuneo), Strechie, Gabbia, De Vito, Zanini, Isufaj, Madrigali, Bortolussi (Lucchese), Sicurella, Maldini, Zanchi, Remedi (Pro Piacenza), Ropolo, Calcagni, Borri, Serena, Vettori (Pontedera), L.D. Gatto, Tedeschi, Mammarella, Dentello Azzi, M. Gatto (Pro Vercelli), Cattaneo, Sansone, Bove, Ronaldo, Cinaglia, Buzzegoli (Novara), Vallocchia, Iotti, Senesi (Olbia), Vassallo (Robur Siena), Zammarini, Gucher, Lisi, Marconi, Minesso (Pisa)

Autoreti: 1 Terigi (pro Pro Piacenza), Pelagatti (pro Arzachena), Brumat, Pergreffi (pro Pro Vercelli), Lombardoni (pro Lucchese), Pelagotti (pro Pro Patria), Rossini, Baldan (pro Virtus Entella), Busatto, Di Molfetta (pro Gozzano), Damonte (pro Pontedera)