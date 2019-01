Chiavari. Il giudice sportivo ha squalificato cinque calciatori ed un tecnico del girone A della Serie C.

Lorenzo Remedi (Arezzo), Daniel Kofi Agyei (Carrarese), Juan Alberto Mauri (Lucchese), Gregorio Luperini (Pistoiese) e Lorenzo Pinzauti (Pontedera) sono stati fermati per una giornata.

Claudio Rapacioli, allenatore del Pisa, è stato squalificato per due gare con ammenda di 500 euro.

Ammenda di 2.500 euro alla Lucchese “per comportamento gravemente antisportivo in quanto, con la propria squadra in vantaggio nel risultato, rallentavano deliberatamente la restituzione dei palloni usciti dal terreno di gioco onde ritardare la ripresa del gioco”.

L’Arezzo è stato multato di 1.500 euro “perché propri sostenitori, in campo avverso, più volte durante la gara, intonavano cori offensivi verso l’istituzione calcistica”.

Multa di 1.500 euro per il Gozzano “per indebita presenza negli spogliatoi, durante l’intervallo della gara, di propri tesserati non presenti in distinta”.

La classifica marcatori dopo 21 giornate:

14 reti: Tavano (Carrarese)

12 reti: Caccavallo (Carrarese)

9 reti: Martignago (Albissola), Cacia (Novara)

8 reti: Gucci (Pro Patria)

7 reti: Ogunseye (Olbia), Mota Carvalho (Virtus Entella), Gliozzi (Robur Siena), Eusepi (Novara), Morra (Pro Vercelli), Brunori Sandri (Arezzo), Rolando (Gozzano)

6 reti: Piscopo (Carrarese), Sorrentino, De Feo (Lucchese), Nolè (Pro Piacenza), Ragatzu (Olbia), Pesenti (Piacenza)

5 reti: Le Noci (Pro Patria), Luperini (Pistoiese), De Luca, Santini (Alessandria), Bortolussi (Lucchese), Mannini, Tommasini (Pontedera), Marconi (Pisa), Bunino, Pereira (Juventus U23), Cais (Albissola), Buglio (Arezzo), Romero (Piacenza)

4 reti: Masucci (Pisa), Sanna (Arzachena), Cutolo (Arezzo), Pinzauti (Pontedera), Cianci, Guberti (Robur Siena), Ceter (Olbia), Mastroianni (Pro Patria), Scardina (Pro Piacenza), Palazzolo (Gozzano), Fanucchi, Rovini (Pistoiese)

3 reti: Lombardo (Lucchese), Messias (Gozzano), Mavididi (Juventus U23), Gerbi (Pro Vercelli), Nicco (Piacenza), A. Gatto (Arzachena), Caturano, Eramo, Nizzetto (Virtus Entella), Persano (Arezzo), Moscardelli, De Vitis, Di Quinzio (Pisa), Bianchi (Novara)

2 reti: Damonte (Albissola), Sala (Arezzo), Diaw, Mancosu (Virtus Entella), Caponi (Pontedera), Germano, Gladestony, Comi (Pro Vercelli), Libertazzi, Rolfini, Gigli (Gozzano), Fabbro, Aramu, Russo (Robur Siena), Santana (Pro Patria), Kanis, Bobb, Borello (Cuneo), Coralli, Maccarone, Valente, Biasci, Ricci (Carrarese), Muratore (Juventus U23), Volpicelli (Pro Piacenza), Latte Lath Junior, Forte, El Kaouakibi (Pistoiese), Bertoncini, Corradi, Troiani, Di Molfetta, Della Latta (Piacenza), Provenzano (Lucchese), Schiavi (Novara), Sartore Perez (Alessandria)

1 rete: Raja, Balestrero, Sibilia (Albissola), Basit, Foglia, Serrotti, Cutolo (Arezzo), Zappa, Toure, Kastanos, Beruatto, Di Pardo (Juventus U23), Addiego Mobilio, Bentivegna, Agyei, Rosaia (Carrarese), Bonacquisti, La Rosa, Pandolfi, Moi, Ruzzittu, Cecconi (Arzachena), Bellazzini, Gjura, Tentoni (Alessandria), Secondo, Emiliano, Tumminelli (Gozzano), Vitiello, Cellini (Pistoiese), Zaro, Battistini, Disabato, Mora (Pro Patria), Pellizzer, Belli, Icardi (Virtus Entella), Sylla, Silva, Fedato, Barlocco, Sestu, Ferrari (Piacenza), Said, Castellana, Gissi, Caso, Tafa, Defendi (Cuneo), Strechie, Gabbia, De Vito, Zanini, Isufaj, Madrigali (Lucchese), Sicurella, Maldini, Zanchi, Remedi (Pro Piacenza), Ropolo, Calcagni, Borri, Serena (Pontedera), L.D. Gatto, Tedeschi, Mammarella, Dentello Azzi, M. Gatto (Pro Vercelli), Cattaneo, Sansone, Bove, Ronaldo, Cinaglia (Novara), Vallocchia, Iotti, Senesi (Olbia), Vassallo (Robur Siena), Zammarini, Gucher, Lisi, Marconi, Minesso (Pisa)

Autoreti: 1 Terigi (pro Pro Piacenza), Pelagatti (pro Arzachena), Brumat, Pergreffi (pro Pro Vercelli), Lombardoni (pro Lucchese), Pelagotti (pro Pro Patria), Rossini, Baldan (pro Virtus Entella), Busatto (pro Gozzano)