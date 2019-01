Chiavari. A seguito dei provvedimenti arbitrali delle partite giocate il 30 dicembre, il giudice sportivo ha squalificato sei calciatori del girone A.

Jeremy Arnaud Petris (Gozzano) è stato fermato per due turni.

Christian Arboleda, Lorenzo Trillo (Arzachena), Fabrizio Brignani (Pisa), Antonio Pergreffi (Piacenza), Christian Mora (Pro Patria) dovranno saltare la prossima partita.

Mauro Nardini, allenatore della Carrarese, è stato squalificato per una giornata.

Terza sconfitta a tavolino, e terzo punto di penalizzazione per questo motivo, per la Pro Piacenza, che non si è presentata sul campo della Robur Siena.

La classifica marcatori dopo 20 giornate:

14 reti: Tavano (Carrarese)

12 reti: Caccavallo (Carrarese)

9 reti: Martignago (Albissola)

8 reti: Cacia (Novara)

7 reti: Eusepi (Novara), Morra (Pro Vercelli), Brunori Sandri (Arezzo)

6 reti: Gliozzi (Robur Siena), Mota Carvalho (Virtus Entella), Piscopo (Carrarese), Sorrentino, De Feo (Lucchese), Nolè (Pro Piacenza), Ragatzu (Olbia), Pesenti (Piacenza), Rolando (Gozzano)

5 reti: Ogunseye (Olbia), Luperini (Pistoiese), De Luca, Santini (Alessandria), Bortolussi (Lucchese), Tommasini (Pontedera), Marconi (Pisa), Gucci (Pro Patria), Bunino, Pereira (Juventus U23), Cais (Albissola), Buglio (Arezzo), Romero (Piacenza)

4 reti: Sanna (Arzachena), Cutolo (Arezzo), Mannini, Pinzauti (Pontedera), Cianci, Guberti (Robur Siena), Ceter (Olbia), Mastroianni, Le Noci (Pro Patria), Scardina (Pro Piacenza), Palazzolo (Gozzano), Fanucchi, Rovini (Pistoiese)

3 reti: Mavididi (Juventus U23), Gerbi (Pro Vercelli), Nicco (Piacenza), A. Gatto (Arzachena), Caturano, Eramo, Nizzetto (Virtus Entella), Persano (Arezzo), Moscardelli, De Vitis, Di Quinzio, Masucci (Pisa), Bianchi (Novara)

2 reti: Damonte (Albissola), Sala (Arezzo), Diaw (Virtus Entella), Caponi (Pontedera), Germano, Gladestony, Comi (Pro Vercelli), Libertazzi, Messias, Rolfini (Gozzano), Aramu, Russo (Robur Siena), Santana (Pro Patria), Kanis, Bobb, Borello (Cuneo), Coralli, Maccarone, Valente, Biasci, Ricci (Carrarese), Muratore (Juventus U23), Volpicelli (Pro Piacenza), Latte Lath Junior, Forte, El Kaouakibi (Pistoiese), Bertoncini, Corradi, Troiani, Di Molfetta, Della Latta (Piacenza), Lombardo, Provenzano (Lucchese), Schiavi (Novara), Sartore Perez (Alessandria)

1 rete: Raja, Balestrero, Sibilia (Albissola), Basit, Foglia, Serrotti, Cutolo (Arezzo), Zappa, Toure, Kastanos, Beruatto, Di Pardo (Juventus U23), Addiego Mobilio, Bentivegna, Agyei (Carrarese), Bonacquisti, La Rosa, Pandolfi, Moi, Ruzzittu (Arzachena), Bellazzini, Gjura, Tentoni (Alessandria), Secondo, Emiliano, Gigli (Gozzano), Vitiello, Cellini (Pistoiese), Zaro, Battistini, Disabato, Mora, Gucci (Pro Patria), Pellizzer, Belli, Icardi (Virtus Entella), Sylla, Silva, Fedato, Barlocco, Sestu (Piacenza), Said, Castellana, Gissi, Caso, Tafa, Defendi (Cuneo), Strechie, Gabbia, De Vito, Zanini, Isufaj, Madrigali (Lucchese), Sicurella, Maldini, Zanchi, Remedi (Pro Piacenza), Ropolo, Calcagni, Borri, Serena (Pontedera), L.D. Gatto, Tedeschi, Mammarella, Dentello Azzi (Pro Vercelli), Cattaneo, Sansone, Bove, Ronaldo, Cinaglia (Novara), Vallocchia, Iotti, Senesi (Olbia), Fabbro, Vassallo (Robur Siena), Zammarini, Gucher, Lisi, Marconi (Pisa)

Autoreti: 1 Terigi (pro Pro Piacenza), Pelagatti (pro Arzachena), Brumat, Pergreffi (pro Pro Vercelli), Lombardoni (pro Lucchese), Pelagotti (pro Pro Patria), Rossini (pro Virtus Entella), Busatto (pro Gozzano)