Genova. Due vittorie e tre sconfitte per le squadre della provincia di Genova nella sesta giornata del girone Nord della Serie A2.

Questa volta, però, a vincere non è il Camogli, che subisce la prima sconfitta stagionale. I 3 punti sono andati al Lavagna 90 e alla Crocera Stadium, vittoriosa per la prima volta. Terza battuta d’arresto per lo Sturla e quinta per il Sori, che ora è ultimo.

Vediamo, con tabellini e resoconti redatti dalla Fin, com’è andata la giornata.

NC Civitavecchia-Lavagna 90 8-12

NC Civitavecchia: Mancini, Muneroni, Minisini, De Rosa, Checchini 3 (1 rig.), Echeniche 2, Muneroni, Pagliarini 2, Ballarini, Simeoni, Pierri 1, Greco, Pinci. All. Pagliarini

Lavagna 90: Agostini, Villa, Luce 1, Pedroni 1, Pedroni 1, Bianchetti, Cotella 2, Gabutti, Botto, Cimarosti 2, Menicocci 2, Magistrini, Casazza 3. All. Martini

Arbitri: Chimenti e Frauenfelder

Note: parziali 1-4, 2-4, 2-1, 3-3. Superiorità numeriche: N.C. Civitavecchia 5/9 + un rigore, Lavagna 90 3/3. Uscito per limite di falli Pedroni M. (L) nel quarto tempo.

Secondo ko consecutivo per la NC Civitavecchia superata 12-8 in casa dalla Lavagna 90. Liguri avanti 4-1 dopo otto minuti e 8-3 a metà gara dopo i gol in sequenza di Cimarosti e Casazza. I rossoblù non trovano spazio per la rimonta e gli ospiti controllano agevolmente: nel finale il botta e risposta tra Casazza e Pieri per il 12-8 finale.

Plebiscito Padova-Spazio RN Camogli 8-6

Plebiscito Padova: Destro, Tognon, Tosato, Chiodo, Savio 4, Barbato, Gottardo, Robusto, Zanovello, Biasutti, Rolla 3, Leonardi, Tomasella 1. All. Martinovic

Spazio RN Camogli: Gardella, Beggiato 1, Iaci, Licata, Pellerano 1, Cambiaso, Bisso, Barabino, Cocchiere 1, Gatti, Molinelli, Cuneo, Caliogna 3. All. Temellini

Arbitri: Calabro e Luciani

Note: parziali 2-2, 1-2, 1-0, 4-2. Uscito per limite di falli Tomasella (P) nel secondo tempo. Superiorità numeriche: Plebiscito 5/17 e Camogli 5/13. Espulsi per proteste Robusto (P), Molinelli (C) nel terzo tempo, Gottardo (P) e Cuneo (C) nel quarto tempo.

Bel colpo della Plebiscito Padova che sconfigge 8-6 la Spazio RN Camogli, al termine di una partita nervosa: saranno quattro gli espulsi. Gialloverdi avanti 4-3 all’inversione di campo. In seguito quattro gol in sequenza dei patavini con Rolla e la tripletta di Savio, che ne farà quattro, per il decisivo 7-4.

Vela Nuoto Ancona-Sportiva Sturla 11-6

Vela Nuoto Ancona: Bartolucci, Lisica 2 (1 rig.), Pugnaloni 1, Pantaloni, Baldinelli, Pieroni, Simo 1, Di Palma, Ciattaglia 1, Bartolucci 2, Sabatini 1, Cesini 2, Cardoni 1. All. Pace

Sportiva Sturla: Ghiara, Baldineti, Giusti 1, Prian 1, Giusti, Bosso 2, Cappelli, Rivarola, Frodà 1, Bonomo 1, Parodi, Dainese, Stemi. All. Ivaldi

Arbitri: Baretta e Rotondano

Note: parziali 5-1, 2-3, 2-0, 2-2. Uscito per limite di falli Frodà (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Ancona 4/10 + un rigore e Sturla 2/11.

Otto giocatori di movimento a segno e nove azioni in inferiorità numerica su undici neutralizzate per la Vela Nuoto Ancona che si impone 11-6 sulla Sportiva Sturla. I marchigiani partono forte e dopo nove minuti sono avanti 6-1; la reazione dei liguri solo nei gol in sequenza di Bosso e Prian per il 7-4 dopo due tempi. Lo strappo definitivo dei padroni di casa nel terzo tempo con il mini break firmato da Cesini e Simo per il 9-4 che spiana la strada verso i tre punti per Ancona.

President Bologna-RN Sori 6-3

President Bologna: Mugelli, Gadignani, Bruzzone 1, Baldinelli, Moscardino 1, Dello Margio, Marciano 1, Belfiori, Pasotti 1, Pozzi, Cocchi 2, De Simon, Bonora. All. Risso

RN Sori: A. Benvenuto, Elefante, Megna, Elphick 3, Viacava, Stagno, Digiesi, V. Benvenuto, Penco, Morotti, Percoco, Pesenti, Costa. All. Cipollina

Arbitri: Camoglio e Marongiu

Note: parziali 0-0, 3-2, 1-1, 2-0. Usciti per limite di falli: Baldinelli (B) e Viacava (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: President Bologna 3/12 e R.N. Sori 1/10. Espulsi per proteste il tecnico Risso (B) e il tecnico Cipollina (S) nel quarto tempo.

Sale in zona playoff la President Bologna che supera 6-3 la RN Sori. I primi otto minuti si chiudono sullo 0-0. Gli emiliani passano con Marciano (1-0) ma Sori ribalta immediatamente il punteggio con la doppietta di Elphick. I padroni di casa replicano con Pasotti e Cocchi (3-2). I liguri tengono fino al 3-3 in apertura di terza frazione. Poi il 3-0 di break di Bologna siglato da Bruzzone, Cocchi e Masciano che griffano il finale 6-3.

Crocera Stadium-Como Nuoto 13-8

Crocera Stadium: Graffigna, Pedrini 3, Giordano 3, Chirico 1, Congiu, Figini, Ferrari, Davite, L. Fulcheris, Dellepiane 1, Bavassano 2, Manzone 2, A. Fulcheris 1. All. Campanini

Como Nuoto: Viola, Foti, Pagani 1, Lepore, Busilacchi 2 (1 rig.), Toth 1 (1 rig.), Beretta, Gennari 1, Lava, Pellegatta 1, Bulgheroni 2, Fusi, Ferrero. All. Venturelli

Arbitri: A. Guarracino e Scillato

Note: parziali 3-2, 3-1, 5-3, 2-2. Usciti per limite di falli: Ferrari (Cr), Busilacchi e Fusi (Co) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Crocera Stadium 5/15 e Como Nuoto 2/10 + 2 rigori. Espulso per proteste Congiu (Cr) nel secondo tempo. Espulsi per proteste il tecnico Campanini (Co) e l’accompagnatore Orlandoni (Co) nel terzo tempo.