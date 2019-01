Genova. Sciopero in corso stamani presso il piazzale della camionale a Sampierdarena dei lavoratori della cooperativa Il Sole onlus, consorziata Viagest. Le maestranze della cooperativa operavano nell’appalto di pulizia e piccola manutenzione dei tronchi autostradali genovesi per Aspi e da fine anno sono privi di occupazione e sono in arretrato con gli stipendi dal settembre scorso.

I 25 lavoratori della coop si occupavano in pratica della pulizia ordinaria dei tombini e degli interventi di bonifica in seguito a incidenti stradali.

Foto 2 di 2



I lavoratori, insieme alla Filcams Cgil, chiedono al Consorzio ed ad Autostrade di farsi carico della situazione.